Cecilia Zagarrigo torna a Uomini e Donne per corteggiare Carlo Pietropoli | “Quando l’ho

nonsolo.tv

(Di sabato 7 dicembre 2019)cerca un amore travolgente, svela di essere stata fidanzata con un ragazzo che le aveva nascosto di essere fidanzato Sia parlare di, divenuta nota in passato per aver partecipato al Trono Classico di, in trasmissione corteggiava Oscar Branzani. A distanza di qualche anno laha deciso dire aper. Intervistata daMagazineha fatto sapere di essere cambiata in questi anni, è più matura, indipendente, vive da sola e sta per laurearsi. Pensa di avere quasi tutto ma non è felice come vorrebbe, ha infatti voglia di un amore travolgente, desidera complicità. In questi anni di lontananza dalla trasmissione cosa è accaduto nella sua vita? A questa domandaha risposto: “Ho avuto delle frequentazioni, ma quasi nessuna ha ...

MastrotekPino : Uomini e Donne gossip, Cecilia Zagarrigo non ha dubbi su Carlo Pietropoli: “È lui!” - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #CeciliaZagarrigo spiega perché ha deciso di corteggiare proprio #CarloPietropoli e rivela: “La pa… - IncontriClub : Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo: 'Ho tanta voglia di innamorarmi. Mi sono detta: 'Perché non Carlo?!''… -