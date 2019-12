Alessia Marcuzzi in attesa del terzo figlio? L’indizio

nonsolo.tv

(Di sabato 7 dicembre 2019)a Le Iene ha mostrato un pancino sospetto, l’amata conduttrice è in dolce? Ad attirare non poco l’attenzione del gossip negli ultimi giorni, in molti hanno notato che l’amatissima conduttrice durante l’ultima puntata de Le Iene aveva un pancino sospetto. Laè in dolce? Sono in molti a pensare di si. A Le Iene ha indossato un vestito maculato molto stretto che lasciava intravedere forme più arrotondate.mostra sempre una perfetta forma fisica, per questo è stato impossibile non notare quel pancino pronunciato che solitamente non ha. L’indio non è passato inosservato, sui social e sul web si parla infatti di una presunta gravidanza, persarebbe il, il primo con il marito Paolo Calabresi Marconi. L’uomo in passato aveva svelato di avere il desiderio di ...

