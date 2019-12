A Sky Adani boccia Insigne «È il calciatore che sta deludendo di più»

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il Napoli non va oltre un pareggio alla Dacia Arena contro l’Udinese. Un risultato che non è una disfatta ma che sicuramente non basta alla formazione di Ancelotti per dimostrare che qualcosa è cambiato e che si è usciti dal periodo di crisi in cui la squadra sta navigando. Non ci sono dubbi secondo Lelenel post partita di Sky su chi stiadi più nel Napoli di Ancelotti: Lorenzo. La reazione nel secondo tempo è importante, con la ricerca del gioco e qualche cambiamento tattico. Non rimane così tanto qualitativa la proposta di gioco ma almeno la reazione nel finale per la testa è importante. Il risultato non è positivo e non migliorerà l’umore, resterà qualche malumore e qualche errore commesso. Dobbiamo dimenticarci il Napoli spumeggiante e questa è una nota dolente, il Napoli ha tutte le qualità per fare un gioco di un certo tipo. Siamo ancora ...

