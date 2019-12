Verso Udinese vs Napoli – I convocati bianconeri

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019) I, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia, affronteranno la squadra di Carlo Ancelotti nella quindicesima giornata di Serie A. Dopo la rifinitura svoltasi questo pomeriggio sui campi del Bruseschi, mister Luca Gotti ha diramato la lista dei 21per la gara, in programma sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18 alla Dacia Arena: PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan DIFENSORI: 2 Sierralta; 4 Opoku; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 10 De Paul; 11 Walace; 38 Mandragora; 72 Barak ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk

