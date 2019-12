UFFICIALE – Coppa Italia | sorteggiati i campi per le sfide degli ottavi

forzazzurri

(Di venerdì 6 dicembre 2019)per lenon previste già dal tabellone, determinati gli accoppiamentidi finale. Oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire il campo dellenon previste già dal tabellone. Per quanto riguarda il caso di club appartenenti a categorie differenti non c’è stato bisogno di decidere, visto che il regolamento è chiaro: letra Lazio e Cremonese e tra Napoli e Perugia si disputeranno rispettivamente all’Olimpico e al San Paolo (a Fuorigrotta ci sarebbe anche l’eventuale quarto con la Lazio, essendo il Napoli testa di serie numero 1 e la Lazio tra le prime 8). Per le altre, invece, è servito il sorteggio per glied anche per i quarti. Ecco dove si giocheranno le partite: Fiorentina-Atalanta all’Artemio Franchi Inter-Cagliari al Giuseppe ...

