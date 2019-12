Sondaggi | Supermedia Youtrend | l’unico partito che continua a crescere è Fratelli d’Italia

open.online

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il clima – ormai permanente – di tensione che permea l’attualità politica italiana non sembra far bene alla salute delle principali forze politiche. Le polemiche trasversali (tra maggioranza e opposizione, tra membri della maggioranza di governo e tra le diverse anime dell’opposizione) sono ormai una costante che colpisce tutti i principali attori politici e istituzionali, generando una situazione in cui tutti ne risultano e nessuno sembra rafforzarsi. Con un’eccezione significativa, costituita da: nella nostradeidi questa settimana, infatti, ildi Giorgia Meloni(+0,7 in due settimane) e per la prima volta supera la soglia del 10%. Perdono terreno tutti gli altri partiti, dalla Lega (-0,5%) che conserva comunque la prima posizione, a PD, M5S e Italia Viva, passando per Forza Italia.soggetto politico a ...

