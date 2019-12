Si fa sul serio con le offerte Amazon a dicembre | Huawei P30 Lite e Nova 5T di nuovo

optimaitalia

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Passata la sbornia delledel Black Friday ma pure del Cyber Monday? Forse no ma è giusto segnalare come oggi 6nuove occasioni continuino a caratterizzare lo store online più famoso al mondo. Ancora una volta sono due dispositivia svettare tra gli altri per la portata degli sconti ad essi associati: il sempre verdeP30ma pure il nuovissimo5T che conquista il suo primo e interessante ribasso. Partiamo appunto dalP30lanciato nella scorsa primavera. Da allora il suo valore commerciale ha subito costanti ribassi fino ad arrivare a vere e proprie svendite durante il Black Friday. Niente male neanche la proposta attiva oggi 6. Il modello Midnight Black non brandizzato è proposto a 237 euro. La convenienza della promozione va vista pure alla luce dell'assenza di spese di spedizione associate e pure alla ...

riccardomagi : La sindaca @virginiaraggi ha ostacolato in tutti i modi il voto dei romani sul referendum #atac. Ora il TAR ci ha d… - RobertoBurioni : Questo è quello che scrive il Rettore di una università seria, in un paese dove la libertà di opinione è presa sul… - dellorco85 : Siamo stati per un anno sotto attacco, da quando abbiamo iniziato a fare sul serio sulla #revoca delle #concessioni… -