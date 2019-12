Secondo Mat Piscatella il futuro dei videogiochi è negli ecosistemi e non nelle singole

eurogamer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Quale sarà ildei? E' una domanda che tutti noi ci poniamo e, forse, una risposta l'abbiamo ottenuta.Il celebre analista di NPD, Mat, ha affermato che il prossimo decennio sarà dominato daglie non dalle piattaforme.prevede che entro il 2030 le aziende non pubblicheranno più i loro prodotti solamente su una singola piattaforma.Tuttavia,l'analista, questa non è "la morte delle console", anche se l'hardware sarà "ridotto" a un oggetto bello da avere ma non necessario per determinati contenuti. Leggi altro...

