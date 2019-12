Sci di fondo | programma Coppa del Mondo Lillehammer 2019 | orari fine settimana

oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Secondadideldi sci diin arrivo sulle nevi di, in Norvegia. In quest’occasione, comincia anche il momento delle gare skiathlon, con una 15 km femminile e una 30 km maschile, così come quello delle staffette. Per mettere la propria impronta su questo weekend, la Norvegia ha deciso di mandare un contingente molto ampio in termini numerici, anche se al maschile mancherà Didrik Toenseth e al femminile Ingvild Flugstad Oestberg. La Svezia, invece, è priva di Frida Karlsson e Calle Halfvarsson per ragioni di salute, mentre la Russia, nella sua squadra di 14 persone, include Spitsov, al debutto nella stagione. L’Italia, invece, ha effettuato una scelta diametralmente opposta, decidendo di dare appuntamento direttamente a Davos e Planica, Ladeldi sci di-2020 fa tappa asabato e domenica 7 e 8 dicembre. ...

