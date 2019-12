Ora puoi provare a risolvere il problema dell’emergenza climatica

wired

(Di venerdì 6 dicembre 2019) (foto: Erik McGregor/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) Hai sempre sognato di decidere tu la politica mondiale del clima? Alla conferenza Cop25 cincischiano e vuoi prendere in mano la situazione? O più semplicemente vuoi confrontarti con un’amica all’aperitivo per sapere chi di voi due ha ragione, se è meglio puntare sul nucleare o sulla carbon tax? Ora. È appena stato reso disponibile al pubblico il simulatore di soluzioni climatiche En-Roads, un software sviluppato dal consorzio Climate Interactive con l’Istituto Sloan di Management del Mit che permette di simulare gli effetti di numerosi interventi sul clima – dalla politica energetica alla crescita della popolazione, alle innovazioni tecnologiche in termini di cattura della CO2. En-Roads finora era disponibile solo a policy maker: analisti, tecnici, politici. È stato usato, tra gli altri, dal Congresso degli Stati ...

