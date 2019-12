Merkel ad Auschwitz:non dimenticare mai

Adper la prima volta come capo del governo tedesco,la cancellieraha detto che la memoria dei crimini nazisti è "inseparabile" dall'identità tedesca. La visita al lager in Polonia arriva alla vigilia del 75esimo anniversario della liberazione del campo: trae Birkenau si stima oltre 1mln di vittime del regime nazista, la maggior parte ebrei. "Mi inchino alla sofferenza di queste persone. Non dobbiamo mai",ha concluso."Nessuna tolleranza sull'antisemitismo".(Di venerdì 6 dicembre 2019)