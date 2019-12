Massimo Giletti fa uno ‘sgarro’ a Barbara D’Urso? Il retroscena

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)D’Urso e: continua la lotta a distanza. Il colpaccio per Non è l’Arena Continua la rivalità televisiva nata all’inizio della stagione televisiva traD’Urso. La similitudine tra Non è l’Arena e Live Non è la D’Urso, li ha portati a diventare rivali e a scontrarsi. E, prima con Pamela Prati e poi con Tony Colombo e Tina Rispoli, continua a rimarcare la differenza tra i due programmi sul modo diverso di trattare gli stessi argomenti. Nella puntata di domenica di Non è l’Arena,farà un nuovo ‘sgarro’ aD’Urso. Il volto di punta La7 è stato avvistato a Napoli nell’ultima settimana e pare che la cosa abbia a che fare con le presunte relazioni con la camorra tra Tony Colombo e Tina Rispoli. Fino a qualche settimana fa, infatti, la D’Urso ha ...

