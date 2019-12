Legge spazzacorrotti promossa dal Consiglio d’Europa “ma serve più controllo sui fondi a

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) L’anno scorso era arrivata la prima promozione, anche se con riserva. Quest’anno l’Italia potrebbe passare nell’elenco di chi sta migliorando. “Con l’entrata in vigore della” l’Italia ha compiuto progressi importanti sull’incriminazione dei casi di corruzione e sul finanziamento dei partiti politici” dice all’Ansa Gianluca Esposito, segretario esecutivo del Greco, organo anti corruzione del, che questa settimana ha chiuso il ciclo di monitoraggio dell’Italia sulle incriminazioni e il finanziamento della politica. Nel rapporto finale di valutazione, allo stato ancora una bozza, Greco si “congratula con il Paese per gli sforzi compiuti per allineare la legislazione nazionale a quanto prescritto nella convenzione penale sulla corruzione del”. All’Italia però ...

