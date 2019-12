romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – “Entrambil’decisivo del proprio avversario. Hanno seminato di mine su ogni possibile percorso per uscire dall’emergenza rifiuti, scatenando il Tutti contro Tutti tra Enti Locali, Ministero, Ama, sindacati, cittadini romani e della provincia”. Ora si avvicina resa dei conti, i due si scambiano le ultime bordate mediatiche e colpi bassi pur di evitare di restare con la bomba della decisione Discarica Si in mano. Intanto Roma e’ soffocata dalla puzza dei rifiuti e condannata ad anni di permanente rischio emergenza e di Tari sempre piu’ pesante, mentre comuni e province convivono con il timore della realizzazione di altri impianti che porterebbero altro inquinamento sui loro territori”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia, Fabriziocapogruppo e Giancarlo ...

romadailynews : Ghera-Righini: Raggi e Zingaretti attendono fermi errore dell’altro: Roma – “Entrambi… -