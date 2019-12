Gabigol fa la sua scelta | «Chi non sognerebbe di giocare nel Liverpool?»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019)vorrebbe tornare in Europa: ecco le parole dell’attaccante brasiliano dell’Inter, al momento in forza al Flamengosembra aver fatto la sua. Intervistato dal Sun, l’attaccante brasiliano del Flamengo, ma di proprietà dell’Inter, ha svelato il suo desiderio. «Ilè una squadra in cui tutti sognano di. Ma è difficile parlare di questo al momento. Sono concentrato solo sul Mondiale per Club. Mi piace molto la Premier: combina tecnica, forza e velocità: guardo sempre le partite. E’ un campionato in cui vorrei, è uno dei migliori al mondo». Leggi su Calcionews24.com

drimagia : Gabigol e sua creche hahahahaha - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Gabigol non esclude il colpo di scena: la sua idea per gennaio, pensa che l'#Inter... - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Gabigol non esclude il colpo di scena: la sua idea per gennaio, pensa che l'#Inter... -