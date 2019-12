caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La fine della storia con Cecilia Rodriguez e il canna gate all’Isola dei Famosi poi sembravano aver messo la parola fine sulla carriera di. E invece, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato alla ribalta alla grande grazie al suo talento. Prendendo parte a Tale e quale show si è reso conto di poter prendere in considerazioni varie strade in questo campo. Sognava di diventare attore, ma cantare rappresenta per lui tanta energia e lo rilassa molto. Dunque, sembra proprio chevoglia continuare su questa strada ed è lui stesso a parlarne in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex tronista si svela sui progetti futuri dopo la sua partecipazione a Tale e quale show, dove è riuscito ad attirare tanta attenzione su di sé. Il momento più bello vissuto nel programma è stato per lui quando in studio Salemme, Castellitto e Panariello l’hanno definito un artista. ...

Noovyis : (Francesco Monte, la notizia rimbalza ovunque e lui non sta più nella pelle: una vera bomba) Playhitmusic -… - FilmNewsItaly : - gossipblogit : Francesco Monte: 'Isabella De Candia? Abbiamo trovato delle affinità molto particolari' -