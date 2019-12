Fedez choc | Rischio la sclerosi

ilgiornale

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Laura Rio Una vita scintillante, una carriera strepitosa, milioni a palate, fan adoranti, la moglie più influencer che ci sia, un bambino meraviglioso... e poi il doloroso scontro con la realtà di una possibile malattia. È ovvio, anche le star soffrono, ma quando il loro dolore diventa pubblico si trasforma in una specie di terapia collettiva, di condivisione dell'esperienza e dei sentimenti. Così ha destato subito scalpore la rivelazione fatta dadi essere amultipla. Si intende, il cantante non è ammalato, non ha i sintomi della sindrome, però in futuro potrebbe svilupparli. Nel raccontarlo ieri sera durante la Confessione, il programma di interviste di Peter Gomez sul canale Nove, il rapper si commuove, gli luccicano gli occhi. Spiega: «È successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire delle priorità. Durante una risonanza magnetica ...

mattino5 : #Fedez e lo spettro di una malattia 'Potrei avere la sclerosi multipla' Ecco le parole choc del cantante #Mattino5 - Bernard672302 : Fedez choc: 'Ho fatto degli esami, ho un rischio sclerosi multipla' - Novella_2000 : Fedez: la verità choc sulla lite con J-Ax e Fabio Rovazzi -