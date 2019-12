Brutto momento per Nina Moric | la ex di Fabrizio Corona sta passando giorni duri La

caffeinamagazine

(Di venerdì 6 dicembre 2019)per. La ex moglie di, che dall’ex re dei paparazzi ha avuto il figlio Carlos che oggi ha 17 anni, non sta vivendo un bel. Le sue dichiarazioni su Instagram hanno fatto preoccupare i fan.dovrebbe essere felice: dopo anni di battaglie, ha finalmente ottenuto l’affidamento del figlio. E infatti, per celebrare la decisione del giudice,e suo figlio, la scorsa estate, hanno passato diversia Zanzibar. Con loro c’era anche Luigi Mario Favoloso, il fidanzato died ex gieffino. L’esperienza in Tanzania è stata pazzesca:e il fidanzato hanno postato moltissime foto sui social per mostrare la bellezza del luogo e la loro felicità.non ha perso occasione per mostrare il suo fisico pazzesco: in costume è davvero uno schianto, per lei il tempo sembra non passare mai. Beata lei, aggiungiamo noi. Dopo la ...

razorback7851 : @marcobremb Mah,con tutti gli infortuni che avevamo e contro una squadra in un brutto momento,ma non scarsa,mi pare… - mirellaladini : RT @Christianzu76: @Drittorovescio_ @franco_sala @LuciaBorgonzoni @claudiafusani Solidarietà e compassione per chi ha sparato che starà pas… - TAEJOONKOSMO : Mi dispiace per chi odia il Kpop per moda o perché “ma non capisco che dicono” si stanno perdendo un sacco di canzo… -