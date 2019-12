Alessandra Canale | a Vieni da me la verità sull’annuncio col fiatone

tvzap.kataweb

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il 19 gennaio 1993 è una data storica per gli appassionati di televisione: è questo infatti il giorno in cui una affannata, storica annunciatrice Rai, va in onda leggendo il programma della serata con unche negli anni ha suscitato e continua ancora oggi a suscitare ilarità tra i telespettatori e sul web. Venerdì 6 dicembre, ospite di Caterina Balivo ada me, lasvela finalmente il motivo che 26 anni fa la portò in video in quelle condizioni. Ladi“Cara Caterina laè questa” spiega“ero nella saletta degli annunci mi chiama la funzionaria dice ‘vai di corsa nello studio annunci 3 perché la diretta dello sci che precede l’annuncio è finita prima’ e quindi sono arrivata di corsa e provate a parlare dopo una corsa, non riesce nessuno, è tanto semplice!”. ...

