Uomini e Donne | Armando Incarnato torna a frequentare Roberta di Padua e Veronica Ursida

blogo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Ritorni dal passato perche nella puntata odierna diha fatto discutere per la scelta di riprendere il legame condinonostante tempo fa i rapporti non siano stati idilliaci.La dama si siede di fronte a lui, il motivo per la quale il cavaliere napoletano ha puntato (nuovamente) gli occhi suè fondamentalmente uno: "L’ho vista sotto un’altra veste che non conoscevo, mi è piaciuta".di(VIDEO) 05 dicembre 2019 17:53.

matteosalvinimi : Felice di aver partecipato questa mattina a Roma alla Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ri… - ediramaal : @GiuseppeConteIT Non sara mai possibile dire con le parole quello che sento, quello che tutto il mio popolo sente i… - welikeduel : 'Troppe donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle. Bisogna cambiare la mentalità, noi le leggi ce l… -