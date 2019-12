Unicredit | i licenziamenti un tanto al chilo non sono una soluzione Questo non è ‘il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) È di moda parlare male delle banche. Non solo: molto più che in passato si è diffuso anche il costume di criticare il lavoro dei grandi manager. Non credo sia conseguenza dell’aumento delle informazioni. Verosimilmente, dipende invece dal fatto che gli esempi negativitroppi e perfino il lettore comune ha perduto ogni stima per attività, compiti e funzioni una volta non dico intoccabili, ma certamente difficili da giudicare se non dagli stessi addetti ai lavori, notoriamente restii a criticare pubblicamente i propri pari. E così se la comunicazione economico-finanziaria è cambiata radicalmente, l’effetto diipercriticismo è stato esattamente l’opposto. Gran parte delle imprese e delle istituzioni economiche, anziché aprirsi all’esterno (e migliorarsi), si è chiusa in se stessa, si è ridotta a una specie di fortezza Bastiani, isolata dal mondo, con la copertura di uffici ...

