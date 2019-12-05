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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09 | 00 SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO ...

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Traffico Roma del 05-12-2019 ore 09:00 (Di giovedì 5 dicembre 2019) SI STA IN FILA ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DE CAPPELLACCIO VERSO L’EUR. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA  IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA SALARIA E LA CASSIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE  E PIU AVANTI SI STA IN CODA TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. PROPRIO SULLA TANGENZIALE  CODE DA VIA DI PIETRALATA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI. IN INGRESSO IN CITTÀ, IN PARTICOLARE FILE LUNGO L’AURELIA DAL RACCORDO A VIA DEI MAFFEI,  RALLENTAMENTI PER  OLIO SULL’ASFALTO IN VIA GIOVANNI PAISILLEO AI PARIOLI ALL’INTERSEZIONE CON VIA PIETRO RAIMONDI  SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE ...
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    : INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LA CASILINA E L’APPIA E BREVI  FILE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD IN ENTRATA AL RACCORDO  INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO IN CITTÀ, FILE LUNGO LA STATALE AURELIA A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI MAFFEI, VERSO LA CIRCONVALLAZIONE CORNELIA. SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, SULLA ...

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    : MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE,  ORA SOLO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA  E LA A24 RM-TE, E IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO  E LA RomaNINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI PER Traffico E INCIDENTE  SI STA’ IN FILA SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE IN CENTRO SU ...

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    : SUL RACCORDO ANULARE PER Traffico CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BISS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA. ALTRE FILE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO TRA VIA FIORENTINI E PORTONACCIO NELLE DUE DIREZIONI. SI STA’ IN FILA SU VIA C.COLOMBO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. INCIDENTE SU VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ...

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