Reinventing Cities a Milano | le zone protagoniste della riqualificazione

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Siamo alla seconda edizione diche questa volta vedrà comenove città. Saranno 25 i luoghi, tra aree o edifici in disuso o dismessi, da riqualificare con interventi di rigenerazione urbana a emissione zero. Le città partecipanti saranno Madrid, Roma, Chicago, Dubai, Montreal, Singapore, Cape Town, Reykjavik ma soprattutto si renderà protagonista anchecon 7 siti.: i 7 luoghi aGià durante la prima edizione si sono visti dei grandi cambiamenti in città, come per le Scuderie de Montel o lo scalo ferroviario di Greco Pirelli. Il bando sarà rivolto a architetti, sviluppatori, imprenditori di ogni tipo, startup, insomma, praticamente verso chiunque sia portatore di innovazioni. L’importante è che siano proposte di rigenerazione urbana che promuovano uno sviluppo sostenibile. I progetti verranno poi scremati in due fasi ...

