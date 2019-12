leggo

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il bilancio è di otto persone morte, di cui quattro sono bambini. Undi treto ieri in seguito a un'provocata da unadi gas. È succssso...

leggoit : #Polonia, fuga di gas ed esplosione, crolla edificio di tre piani nella località sciistica: otto morti, quattro son… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Esplosione in #Polonia per una fuga di gas, 4 morti e 4 dispersi. - Notiziedi_it : Esplosione in Polonia per una fuga di gas, 4 morti e 4 dispersi -