Natale a Pontecagnano | il sindaco Lanzara | “Record di finanziamenti”

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiFaiano (Sa) – Musica, enogastronomia, teatro, laboratori, attività ludico-ricreative: è un susseguirsi di iniziative concepite per grandi e piccini il cartellone degli eventi natalizi 2019/2020 presentato oggi dalGiuseppe. Presso la sala conferenze dell’ex tabacchificio Centola, il Primo Cittadino ha illustrato l’intero programma de La Magia del, il cui inizio è previsto per sabato 7 dicembre, alle ore 17.00, quando si procederà all’accensione dell’albero in Piazza Sabbato. Seguiranno, solo per menzionarne alcuni, spettacoli teatrali gratuiti per gli over 65 (ben cinque date suddivise tra Mascheranova e San Paolo), attività di intrattenimento per bambini (come quelli organizzati dai Madonnari di Salerno) e show per tutta la famiglia (tra cui quello del mimo Stefano Orselli. Confermati gli eventi chiave ...

