Mes | Franco Bechis | Tre pacchi al posto di uno | come fregheranno gli italiani

liberoquotidiano

(Di giovedì 5 dicembre 2019) "Un'offerta da supermercato che nessuno prenderebbe"., dal convegno Il ratto di Europa organizzato a Roma dal Tempo, di cui è il direttore, spiega in poche parole cosa si cela dietro il Mes. "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del Mes dicendo che lui è andato avanti

CottarelliCPI : Se ne dicono tante sul #MES ma la cosa più assurda è che chi adesso critica l’accordo era al governo quando l’accor… - franco_sala : RT @GoffredoB: Con molta comprensione, giuro, per me il #Mes è peggio di un’equazione a tre incognite. Ma prima di sparare col cannone non… - Libero_official : 'Tre pacchi al posto di uno, come fregheranno gli italiani'. #Bechis, cosa non torna sul #Mes - -