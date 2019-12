Mercato Inter | agenti di Lautaro sarebbero attesi a Milano | possibile rinnovo fino al 2025

Blastingnews

(Di giovedì 5 dicembre 2019) L'di Antonio Conte sta mettendo in mostra un settore avanzato importante, merito diMartinez e Romelu Lukaku, veri e propri trascinatori della squadra allenata dal tecnico pugliese. Due giocatori che si completano a livello tecnico, merito anche di un'intesa non solo professionale ma anche a livello umano, i due infatti sono grandi amici anche fuori dal campo. Se però non ci sono dubbi sulla permanenza della punta belga, diverso è il discorso per 'Il Toro', che ha un contratto lungo con l'al 2023), ma su di lui pesa una clausola rescissoria accessibile alle grandi società europee: basterebbero infatti 111 milioni di euro per acquistare la punta argentina, e data la sua prolificità, sarebbe un affare per l'eventuale acquirente. Proprio per questo l'è pronto a blindarlo, offrendo un prolungamento, un incremento dello stipendio e soprattutto l'eliminazione o ...

salvione : 'Atletico Madrid su Gabigol, l'Inter fissa il prezzo' - Sport_Mediaset : #Inter, i procuratori di #LautaroMartinez a Milano per il rinnovo. #Marotta e #Ausilio convocano i procuratori del… - FCInterPro : MERCATO | Inter, Florenzi piace: possibile scambio con la Roma, via un centrocampista nerazzurro? -