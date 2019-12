Ex Ilva | il premier | «Il piano ArcelorMittal non va bene | lo respingiamo» Gli operai

corriere

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Il: «Lavoreremo agli obiettivi che ci siamo prefissati con il signor Mittal e che il signor Mittal si è impegnato con me a raggiungere. E ci riusciremo»

tg2rai : Manovra, vertice a Palazzo Chigi. Nodi da sciogliere #plastictax e #autoaziendali. @GiuseppeConteIT 'Troveremo int… - Siderweb : Ex #Ilva: @GiuseppeConteIT boccia il piano @ArcelorMittalIT. Per il premier: «Il progetto non va bene: lo respingia… - Cristina050521 : @matteosalvinimi Guardi che il suo amico e collega vice-premier Di Maio, quando eravate al governo insieme, aveva a… -