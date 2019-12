Elisa e Ultimo sono i più ascoltati

ilgiornale

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Paolo Giordano Con loro anche Salmo, Billie Eilish, Post Malone e Ariana Grande Ormai ci siamo: arrivano le classifiche di fine anno.tante, spesso inutili o approssimative. Quella di Spotify è per forza estremamente indicativa visto che rappresenta una gran parte degli ascoltatori di musica pop. Non certo tutti gli ascoltatori perché siamo ancora in una fase transitoria e alcune fasce anagrafiche non hanno molta confidenza con la musica liquida. In ogni caso nella distinzione adottata da Spotify tra artisti uomini e artisti donne c'è la fotografia di ciò che è stato il pop nell'anno che va a finire. I cinque maschi più «strimmati»stati tutti italiani:, Salmo, Sfera Ebbasta, Gemitaiz e Madman. Le donne invece no: Billie Eilish,, Alessandra Amoroso, Ariana Grande e Ana Mena. Già così, a occhio e croce, si capiscono i trend. Il 2019 è stato senza dubbio ...

diego_pasqui : RT @stesimonc: Queen @AmorosoOF ??nel podio delle artiste più ascoltate in Italia nell'ultimo anno (e ci entra più o meno durante ogni proge… - ELISACAPO : Domani siete tutti invitati....lo so ve lo dico un po' all'ultimo..ma che vorrete perdervi l'occasione di provare d… - CateVannucci : RT @stesimonc: Queen @AmorosoOF ??nel podio delle artiste più ascoltate in Italia nell'ultimo anno (e ci entra più o meno durante ogni proge… -