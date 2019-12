“Da Trump abuso di potere” | Pelosi chiede alla Camera di iniziare a redigere le accuse

lastampa

(Di giovedì 5 dicembre 2019) La speaker della: il presidente non ci lascia scelta. La Casa Bianca: si vergogni, aspettiamo un giusto processo al Senato

Capezzone : Su @atlanticomag da non perdere @jimmomo su #Trump che infilza #Macron davanti ai giornalisti - fattoquotidiano : IL VERTICE NATO Il presidente americano minaccia: “L’Italia non andrà avanti sul superInternet coi cinesi”. La risp… - HuffPostItalia : 'Nessuno è al di sopra della legge': Pelosi dà il via alla scrittura dei capi d'accusa contro per Trump -