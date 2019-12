Cagliari Sampdoria 2-1 | agli ottavi di Coppa Italia vanno i sardi

calcionews24

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Alla Sardegna Arena, il quarto turno della2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live (Sergio Cadeddu, inviato a) – Alla Sardegna Arena,si affrontano nel match valido per il quarto turno della2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 1′ – Calcio d’inizio 7′ VANTAGGIO– Ragatzu va via sulla sinistra e invita Cerri a nozze: incornata in anticipo sul primo palo e rete rossoblù 37′ – La risposta dellacon Linetty, ma la sua conclusione dal limite è deviata in corner 45′ INTERVALLO 48′ GOL– Pronti via e i rossoblù raddoppiano: la firma è di Ragatzu con un diagonale potente 86′ GOL– Gabbiadini riapre il match con una bella girata ...

pisto_gol : Nello statuto dell’A.I.C c’è scritto che l’associazione opera “nell’interesse di tutti gli associati” Quelli di Ca… - 1canalesport : Cagliari-Sampdoria 2-1, nuovo ko in Sardegna e addio alla Coppa Italia - ManguezalFM : Copa Itália (Quarta Fase) - Encerrados: Parma 2 x 1 Frosinone Cagliari 2 x 1 Sampdoria -