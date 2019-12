Azerbaigian-Italia | ambasciatore | speriamo Tap sia attiva in 2020

notizie

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma, (askanews) – Le relazioni trasono a un livello altissimo e possono ancora progredire, sia dal punto di vista culturale che economico, ha dichiarato l’dell’inMammad Ahmadzada facendo il bilancio dele auspicando che il progetto energetico Tap, che trasporterà il gas azero fino all’entri in funzione già dal prossimo anno. “E’ stato un anno di grande successo per i rapporti tra, con un dialogo di altissimo livello tra le Istituzioni dei nostri paesi e lo scambio di numerosissime visite. Un anno molto fruttoso a livello di dialogo politico. Economicamente i due paesi sono diventati ancora più vicini e abbiamo un surplus commerciale positivo rispetto all’anno scorso. L’continua ad essere il nostro principale partner commerciale e noi il ...

