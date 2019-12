Vertice Nato | proteste davanti a Buckingham Palace | “Trump non è il benvenuto!”

Al via il Vertice Nato - Trump attacca Macron. E incontra Conte… : Londra, tensione alla NATO. Donald Trump attacca Macron (“In Francia le cose non stanno andando bene “) e incontra Giuseppe Conte. Trump bastona la Francia di Macron e incontra Giuseppe Conte. È unn vertice NATO male quello tra i grandi alleati. ad infiammare il grande incontro ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha attaccato con poca diplomazia il presidente della Francia Emmanuel Macron. NATO, ...

Nato : al via il Vertice per i 70 anni - tensioni interne da Guerra?fredda : L’anniversario fa emergere tutta la senilità dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico, con la Francia di Emmanuel Macron che definisce la Nato “in stato di morte cerebrale”, attirandosi subito l'ira di Donald Trump

Ilva - terminato Vertice Conte-Mittal. Il premier : “Obiettivo nuovo piano industriale - anche con coinvolgimento pubblico” : ArcerlorMittal è “disponibile a un’interlocuzione”. L’annuncio arriva dal premier Giuseppe Conte, al termine di quattro ore di trattativa a Palazzo Chigi con i proprietari del colosso siderurgico. “L’obiettivo è un nuovo piano industriale con nuove soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno nel risanamento ambientale”, ha spiegato Conte, aggiungendo che “è stata valutata anche ...

L.elettorale : terminato Vertice maggioranza dopo quasi 2 ore : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – E’ terminato il vertice di maggioranza con il ministro Federico D’Incà sulla legge elettorale. Alla riunione hanno partecipato i capigruppo di Camera e Senato e i capigruppo in commissione Affari costituzionali, al netto di alcune assenze come quella di Maria Elena Boschi. L’incontro è durato quasi 2 ore. L'articolo L.elettorale: terminato vertice maggioranza dopo quasi 2 ore sembra ...