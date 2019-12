Udite | udite | il lancio delle Samsung Galaxy Buds+ potrebbe essere dietro l’angolo

Ascolti tv - dati AUditel martedì 3 dicembre : I Medici in calo vincono il prime time con 3.8 milioni : La seconda puntata della terza stagione della serie “I Medici – Nel nome della famiglia”, su Rai1, segna un leggero calo (la prima puntata lunedì sera era stata vista da 4 milioni 404mila spettatori con il 19% di share), ma si conferma comunque il programma più visto del prime time del 3 dicembre, con 3 milioni 837mila telespettatori e il 17,3% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Wonder Woman ha totalizzato 2 ...

Ascolti tv - dati AUditel lunedì 2 dicembre : I Medici battono Barbara d’Urso : La nuova stagione de I Medici torna su Rai 1 e conquista la prima serata di lunedì 2 dicembre. La fiction ‘I Medici – Nel Nome della Famiglia‘ è stato il programma più seguito della prima serata con 4.404.000 telespettatori pari al 19% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Live – Non è la D’Urso‘ con 2.288.000 telespettatori e il 14.4% di share. Terzo piazzamento per ...

Ascolti tv - dati AUditel domenica 1 dicembre : Pezzi unici vince con 4.5 milioni di telespettatori : Continua a vincere “Pezzi unici” con Sergio Castellitto su Rai1 confermandosi il programma più visto del prime time della domenica sera, con 4 milioni 549mila telespettatori ed uno share del 19.9%. La fiction di Cinzia Th Torrini tocca il 31.5 in Toscana, mentre sul target femminile sopra i 15 anni ottiene il 23.7. Ottimi Ascolti sui giovanissimi: con il 21 percento, è il programma più visto dalle ragazze tra gli 8 e i 14 ...

Analisi AUditel della serata di sabato 30 novembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando fin verso il 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre nei pressi della soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la medesima soglia. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando fin verso il 25% di share e con la curva di ...

Analisi AUditel della serata di venerdì 29 novembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando fin verso il 24% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre nei pressi della soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la soglia del 6% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando fin verso il 25% di share e con la curva di ...

Ascolti tv - dati AUditel giovedì 28 novembre : La famiglia Von Trapp vince su Adrian : Il prime time di giovedì 28 novembre va al film proposto da Rai1, “La famiglia Von Trapp – Una vita in musica“, tratto dal romanzo autobiografico della cantante austriaca Maria Augusta Trapp, che ha totalizzato 3 milioni 286mila telespettatori con il 14.46% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il nuovo appuntamento con Adrian Live – Questa è la storia, lo show con cartoon di Adriano Celentano, è stato visto da 2 ...

Ascolti TV Social AUditel 12 novembre 2019 : Il Collegio domina ancora - record di 50.000 Tweet nel trending topic : Social Auditel 12 novembre 2019: Il Collegio primo trend, record di 50.000 Tweet nel trending topicNumeri pazzeschi per “Il Collegio” che continua a fare scintille sui Social, in particolare su Twitter. L’hashtag ufficiale #IlCollegio è primo trend, inserito nelle tendenze mondiali, con +50.000 Tweet. Si vanno ad aggiungere tendenze correlate come: Mario +107.000 Tweet (Mario Tricca); Mario Tricca +5.800; Claudia +39.300; Vilma ...

Ascolti TV | Social AUditel 11 novembre 2019 : Non è la D’Urso prima tendenza - il bacio tra Gabriel Garko e Barbara D’Urso fa impazzire i social : social Auditel 11 novembre 2019: Live - Non è la D'Urso al primo posto nel trending topic italiano con +9.000 Tweet.Report nuovo record di Tweet, Stasera tutto è possibile è secondoLive Non è la D’Urso si conferma il programma tv più seguito del lunedì sera. L’hashtag ufficiale #noneladurso, primo trend italiano, raggiunge +9.000 Tweet, in aumento rispetto alla scorsa puntata anche grazie a diverse tendenze correlate come: Taylor ...

Ascolti tv - dati AUditel mercoledì 27 novembre : 3 milioni per Se Dio vuole : Con 3.063.000 telespettatori il film ‘Se Dio vuole‘ (share 13%) su Rai1 ha vinto la gara degli Ascolti nel prime time del 27 novembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la fiction ‘Oltre la soglia‘ è stata vista da 1.810.000 (share 8.9%) ed è stato superato da ‘Chi l’ha visto?’ di Federica Sciarelli su Rai3 che ha ottenuto 2.268.000 (share 10.6%). La Rai segnala che il programma è stato anche il più ...

Ascolti tv - dati AUditel martedì 26 novembre : vince la Champions - chiusura record per Il Collegio : Nel prime time di martedì 26 novembre è la sfida di Champions League ‘Juventus-Atletico Madrid’, trasmessa da Canale 5, a vincere con 5 milioni 329mila telespettatori e il 20,5% di share. Ascolti tv prime time Segue, su Rai1 con 2 milioni 776mila spettatori, il film tv in replica ‘Luisa Spagnoli‘, con Luisa Ranieri protagonista. Lo share è stato del 13,2%. Sul podio della prima serata anche la puntata di chiusura, in onda ...

Ascolti tv - dati AUditel lunedì 25 novembre : In punta di piedi batte Live non è la d’Urso : Il film al femminile In punta di piedi, su Rai1, con 3 milioni 329mila telespettatori e il 14.82% di share vince il prime time del 25 novembre. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 227mila telespettatori pari al 14% di share. La programmazione televisiva prevedeva poi su Rai3 un nuovo appuntamento con le inchieste di Report che hanno interessato 2 milioni 59mila telespettatori con uno share ...

Ascolti tv - dati AUditel domenica 24 novembre : per Pezzi unici 4.6 milioni di telespettatori : La fiction di Rai1 Pezzi unici vince il prime time del 24 novembre con 4 milioni 614mila telespettatori e uno share del 20.2%, che sale al 32% tra i telespettatori della Toscana. Ascolti tv prime time Su Canale5 La Caccia – Monteperdido è stato seguito da 2 milioni 250mila telespettatori (10.13%). Su Rai2 Che Tempo che fa + Il Tavolo ha ottenuto 2 milioni 103mila spettatori e uno share del 9.0%, secondo miglior risultato stagionale. Il ...

Analisi AUditel della serata di domenica 23 novembre 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando fin verso il 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre in crescita arrivando al 20% di share, dopo essere partita attorno al 16%. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca la soglia del 10% di share. L'access time vede la curva blu di Rai1 con Soliti ignoti al comando fin verso ...

Ascolti Simona Ventura - aUditel di ieri : com’è partita Settimana Ventura : Settimana Ventura: gli Ascolti di Simona Ventura dopo l’addio de La Domenica Ventura E’ partito ieri, domenica 24 novembre, Settimana Ventura, il “nuovo” programma del mezzogiorno domenicale di Rai2 condotto da Simona Ventura, che ci riprova dopo La Domenica Ventura. Quest’ultimo, infatti, ha cambiato titolo in corsa in Settimana Ventura, discostandosi quindi dall’aspetto calcistico in toto e parlando un ...