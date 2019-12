Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono in un castello | casa da sogno vista mare

Verissimo : Serena Rossi e Serena Autieri in lacrime da Silvia Toffanin : Verissimo Serena Rossi e Serena Autieri si commuovono da Silvia Toffanin pensando a Frozen Ospiti del salotto di Verissimo di oggi, 30 novembre, sono state Serena Rossi e Serena Autieri. Le due attrici sono le doppiatrici del film di animazione Disney Frozen 2-Il segreto di Arendelle, al cinema in questi giorni. Serena Autieri e Serena Rossi interpretano rispettivamente le due sorelle protagoniste Elsa e Anna, e proprio parlando dei loro ruoli ...

Daniele Bossari a Verissimo si scusa con Silvia Toffanin : "Perdonami - nei giorni in cui volevo suicidarmi..." : Torna in tv Daniele Bossari. Lo fa a Verissimo di Silvia Toffanin per la puntata in onda sabato 30 novembre su Canale 5. L'ex vincitore del Grande Fratello torna a parlare dei suoi demoni, recentemente affrontati anche in un'intervista a Il Giorno. Del suicidio, pensiero che lo ha ossessionato per a

Cristiano Malgioglio a Verissimo con la sua gaffe gela Silvia Toffanin : Cristiano Malgioglio in una lunga intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita e della sua carriera. Momenti di commozione quando ha ricordato la mamma e la sorella scomparse e quando ha lanciato un appello alla prevenzione del melanoma. L’artista ha sempre voluto svolgere questa professione e deve tutto a Fabrizio De Andrè: «Con lui ero uno stalker, poi mi ha abbandonato a Milano e lì ho conosciuto due signore della ...

Verissimo - Simona Ventura torna da Silvia Toffanin : semplice ospitata? Le voci che circolano a Mediaset : Era l'inizio del 2019 quando Simona Ventura, con un pizzico di polemica, lasciò Mediaset per firmare un contratto con Rai 2, che le ha affidato la conduzione di The voice of Italy e La Domenica Ventura. "Quando sono tornata in Rai mi sono sentita benissimo, come se il tempo si fosse fermato, ho avve

Cristiano Malgioglio a Verissimo - la gaffe clamorosa : "Sarò il suo uccello" - cala il gelo da Silvia Toffanin : Un incontenibile Cristiano Malgioglio, ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, su Canale 5. L'artista e paroliere si è raccontato a tutto tondo, parlando anche della sua imminente avventura con Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne, al via dal 27 novembre su Rete 4. E proprio parlando del pro

Silvia Toffanin - una first lady da record : Verissimo mai così in alto - ecco chi ha doppiato : Sabato scorso Verissimo ha totalizzato un nuovo record stagionale. Con 3.031.000 telespettatori, pari al 23.03% di share, il contenitore di Canale5 ha raddoppiato il competitor ItaliaSì! (Rai1), fermo a 1.445.000 (10.4%). La vittoria di Verissimo non è una novità di questa stagione, ma è forse giunt

“Ho avuto paura”. Gerry Scotti a nudo davanti a Silvia Toffanin : un terrore che lo accompagna da sempre : Ospite di Verissimo, Gerry Scotti si è lasciato andare a una serie di confidenze intime annunciando anche il nuovo programma che condurrà al posto di Caduta Libera, si chiamerà “Conto alla rovescia”. «C’era la necessità di trovare un nuovo format, un salotto tra amici, molto più quiz, nelle prove anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47mila euro! Che ovviamente non mi ...

Verissimo : Silvia Toffanin anticipa gli ospiti di sabato prossimo : anticipazioni Verissimo: Silvia Toffanin ospita Vittoria Puccini protagonista de Il processo Al termine della puntata di oggi di Verissimo, Silvia Toffanin ha anticipato, come sempre, alcuni degli ospiti della prossima puntata del salotto del sabato pomeriggio di Canale5. Un’attrice molto famosa e amata si racconterà infatti a Silvia sabato 23 novembre. Stiamo parlando di Vittoria Puccini che torna a recitare in una fiction Mediaset dopo ...

Verissimo - Marco Bocci a Silvia Toffanin : “Sono molto agitato” : Silvia Toffanin spiazzata da Marco Bocci a Verissimo. L’attore: “Di solito sono carico…” Ospite della puntata di oggi di Verissimo è stato Marco Bocci, uno degli attori più amati dal pubblico italiano e in particolare dal pubblico femminile grazie ai suoi ruoli nelle varie fiction in cui ha recitato (Squadra Antimafia e Solo – La serie, su tutti). Questa volta, però, Marco si è presentato da Silvia Toffanin in ...

Francesco Monte e le ex - Silvia Toffanin : “C’è un silenzio tombale qui” : Francesco Monte e le ex ‘troppo social’, Silvia Toffanin nota l’imbarazzo: “C’è un silenzio tombale qui” Silvia Toffanin ha ospitato Francesco Monte nel suo studio di Verissimo. Nell’intervista, il modello foggiano ha parlato della sua esperienza a Tale e Quale, del percorso in televisione e della sua vita sentimentale, spesso al centro dell’attenzione del gossip. […] L'articolo Francesco ...

Arriva Emma a Verissimo e Silvia Toffanin ‘si scioglie’. Brividi : il gesto della conduttrice commuove tutti. Anche la stessa cantante : Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, nell’appuntamento odierno di ‘Verissimo’ è stata ospite di Silvia Toffanin Anche la cantante Emma Marrone, che si è finalmente ripresa dopo aver combattuto nuovamente contro la malattia. Normalmente la conduttrice non si sbilancia del tutto, ma stavolta ha davvero fatto un’eccezione. Le due sono legate da una grandissima amicizia ed è per questo che ha addirittura deciso di dedicarle pubblicamente una ...

Silvia Toffanin - brividi per l’accoglienza a Emma Marrone : è commozione : Silvia Toffanin da brividi: l’accoglienza per Emma Marrone emoziona, è pura commozione. La reazione del pubblico brividi per l’accoglienza che Silvia Toffanin ha riservato ad Emma Marrone nello studio di Verissimo. Le due donne sono legate da un’amicizia sincera, vera, che esula dai riflettori televisivi. Nonostante ciò in pochi si aspettavano un simile attestato di […] L'articolo Silvia Toffanin, brividi per ...

Verissimo - Emma Marrone fa crollare Silvia Toffanin : "La malattia? Sì - ho avuto paura" : Mega concerto. Emozioni assicurate con la voce graffiante di Emma Marrone che, dopo la malattia, torna a sorridere. La sua energia è vincente, coinvolge tutti. Proprio come il sound delle sue canzoni. E il suo concerto all'Arena di Verona, attesissimo, in programma per il prossimo 25 maggio, segna g