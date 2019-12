Settore giovanile | provino con il Napoli per due atleti della ‘Cesare Ventura’

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoGrande soddisfazione per la Scuola Calcio “Cesare Ventura”: dopo i proficui provini svoltisi nelle scorse settimane per alcuni giovani calciatori in club di B, ieri è toccato a Paolo Cagnale (2003) e Matteo Politi (2006) essere visionati dal SSCpresso gli impianti Kennedy del capoluogo partenopeo. I duecontinueranno nei prossimi giorni ad allenarsi con il prestigioso club. A Paolo e Matteo un grosso in bocca al lupo da parte. L'articolocon ilper due‘Cesare Ventura’ proviene da Anteprima24.it.

