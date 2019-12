Natale ad Avellino | non solo albero e luci | ecco il castello magico

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Il prossimo 8 dicembre si accenderanno lenatalizie ad. Ferma la volontà del sindaco Gianluca Festa di non anticipare la data. Nelle scorse ore è arrivata in giunta la delibera, proposta dall’assessore Stefano Luongo, per l’istallazione delilluminato a led. L’attrazione, finanziata attraverso la variazione di bilancio da 95mila euro dei giorni scorsi. Attrazione che sarà affiancata dal Villaggio di Babboinsieme alla pista di pattinaggio che sarà istallata nei pressi di Piazza Kennedy. L’assessore all’attività produttive, Laura Nargi, nelle scorse ore ha effettuato un sopralluogo per Corso Vittorio Emanuele in vista dell’arrivo dei mercatini. Mercatini che avranno una peculiarità, saranno tutti Made in Irpinia. L'articoload, nonil ...

