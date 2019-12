Mes | Paragone scoperchia lo scandalo | Noi paghiamo i privilegi altrui Ecco gli

L’attacco al premier sul Mes non ha Paragone. Critiche feroci da parte del dissidente grillino : “Non tradisco gli elettori ma capisco Conte - che non ha fatto la campagna elettorale” : Sembra incredibile ma una delle Critiche più feroci al discorso pronunciato ieri dal premier Giuseppe Conte, alle prese con il Mes, non è arrivata da un avversario politico ma da un esponente della maggioranza. Si tratta del senatore Gianluigi Paragone (nella foto), eletto con i grillini, secondo cui quello del Capo del Governo è stato “un intervento da amministratore di condominio” che, evidentemente, non lo ha convinto. Anzi Paragone è deciso ...

Gianluigi Paragone distrugge Conte - Gualtieri e il Mes : Dura requisitoria di Gianluigi Paragone in un video postato sulla sua pagina Facebook. Non risparmia (quasi) nessuno in materia di Mes. L’irriverente, «costituzionalmente ribelle», così ama definirsi, Gianluigi Paragone, smonta tutte le difese di Conte e Gualtieri in materia di Mes. E se la prende anche con il quotidiano “Repubblica”, reo di attaccare gratuitamente i […] L'articolo Gianluigi Paragone distrugge Conte, ...

Mes - Paragone : 'Conte ha cambiato idea - tornato nel campo europeista di Fi e Pd' : Gianluigi Paragone è il senatore del Movimento Cinque Stelle che in tanti, usando un neologismo, hanno definito 'malpancista'. Un termine con cui, nella politica moderna, si indicano coloro i quali hanno un metaforico mal di pancia come sintomo di dissenso nei confronti della direzione intrapresa dalla propria forza politica che non condividono. Il grillino, negli ultimi tempi, non ha mai nascosto la propria insofferenza verso le decisioni ...

Paragone si augura la fine del governo sul Mes : «Spero emergano differenze tra M5s e Pd» : Non ha mai nascosto di essere euro-scettico. Ora il senatore Gianluigi Paragone, alla vigilia dell’informativa di Giuseppe Conte sul fondo Salva-Stati (Mes), spiega apertamente di tifare per la fine dell’esecutivo. «Mi auguro che emergano le differenze tra M5s e Pd e finisca il governo», ha detto alla trasmissione Agenda su SkyTg24. «Il Partito Democratico è un partito fortemente europeista, di un’Europa neoliberista che punta ...

Mes - Gianluigi Paragone mette Di Maio e grillini spalle al mure : "Vi faccio quattro domande" : Sul Mes basterebbe ricordare quello che diceva Giuseppe Conte il 27 giugno 2018: "Siamo contrari". Oggi però, sottolinea Gianluigi Paragone, senatore M5s ed euro-scettico convinto, "Peppino il Rinoceronte si è trasformato, tornato a casa, in quel campo europeista, del quale il Pd detiene le chiavi i

Mes - Gianluigi Paragone contro Roberto Gualtieri : "L'uomo che ha firmato le norme sul bail-in" : Nel mirino di Gianluigi Paragone ci finisce ancora il Mes, il controverso e contestatissimo fondo salva-Stati: "Ho denunciato la gravità di quel meccanismo e di quella riforma che, quindi, non si deve votare. Perciò mi auguro che il M5S sia coerente con quello che ha sempre detto e con quello che ha

Paragone : 'Gualtieri falso-bugiardo Il Mes contro il programma dei 5S' : "Ho ragione io che avevo detto tutto prima di Salvini in Aula. E ha ragione il Movimento 5 Stelle se dice quello che avevo detto io". Il senatore dei 5 Stelle Gianluigi Paragone, intervistato da Affaritaliani.it, risponde così alla domanda se sul Mes (la riforma del Fondo Salva-Stati) abbia... Segui su affaritaliani.it

Mes - Paragone : 'Non vado a rovinare vita degli italiani - M5S europeista? Mi sbatta fuori' : Il senatore Gianluigi Paragone continua ad essere una delle anime più critiche all'interno del Movimento Cinque Stelle. Il senatore grillino non aveva gradito l'alleanza con il Partito Democratico e adesso non le manda a dire sull'atteggiamento che il governo italiano dovrebbe prendere nei confronti del Mes. Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Cusano Campus ha manifestato tutte le sue perplessità nei confronti del Fondo Salva Stati e ...

Gianluigi Paragone contro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : "Mes - non lo voterò mai" : Tornano gli attacchi interni al Movimento 5 Stelle. Ancora una volta a scalfire l'unità dei pentastellati è GianLuigi Paragone. Il dissidente per antonomasia, ai microfoni della trasmissione L'Italia s'è desta, ha riserbato critiche a tutti i suoi colleghi: da Luigi Di Maio (preso di mira da qualsia

Paragone - la verità sul Mes : "Ricordate quando pochi giorni dopo il voto...". Soluzione finale contro l'Italia : Dalle minacce ai fatti. Gianluigi Paragone, sul Tempo, ricostruisce il caso Mes partendo dalle premesse: "Vi ricordate quando pochi giorni dopo le ultime elezioni politiche i mercati mandarono i soliti segnali a botte di spread cosa ci sentimmo dire da un commissario europeo? Così gli italiani impar

"E' gravissimo se Conte ha firmato" Caso Mes - Paragone scuote il M5S : INTERVISTA/ "Sono stato uno dei primissimi a parlare del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) in Aula al Senato quando c'era ancora il governo Conte I con l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria. Poi nel mio discorso critico sull'esecutivo Conte II, quando non ho votato la fiducia, parlai... Segui su affaritaliani.it

