Mercogliano | l’appello della 12enne al Sindaco | “Costruiamo una biblioteca”

Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Le luci ribalta sul comune di Mercogliano. Nei giorni scorsi una bimba di 12 anni ha chiesto al primo cittadino, Vittorio D'Alessio, una biblioteca. La bimba che frequenta la seconda media dell'istituto "Guido Dorso" durante un compito in classe aveva avanzato la richiesta al sindaco. "Avrei una richiesta da farle – si legge nel compito svolto dalla ragazzina – Vede a me piace tanto leggere e non solo a me. Quindi avrei preso un'iniziativa, sempre con il suo consenso, di far costruire una biblioteca dove noi ci impegneremo a portare dei libri". D'Alessio ha subito preso in carico la richiesta. Lo spazio per la lettura dovrebbe essere creato all'interno del centro sociale Campanello. Una richiesta che ha acceso i riflettori nazionali dalla Rai al Corriere...

