L’attesa è finita | Netfix annuncia la terza stagione e ultima di Suburra nel 2020

L’attesa è quasi finita : abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro : Realme annuncia su Twitter che il nuovo X2 Pro sarà disponibile in pre-ordine dal prossimo 4 novembre 2019 con prezzi a partire da 399 euro L'articolo L’attesa è quasi finita: abbiamo una data per la fase di pre-ordine del Realme X2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Fortnite Capitolo 2 - L’attesa è finita! Cosa c’è di nuovo? : L’attesa è finita per i milioni di player di Fortnite che per oltre 24h sono rimasti ad osservare un buco nero, impossibilitati a giocare al loro gioco preferito. Epic Games ha infatti rilasciato da poco il Capitolo 2 del suo battle royale, vedendo arrivare nel gioco tante novità. In attesa di vedere il changelog ufficiale, la novità più evidente è la nuova mappa che, sostituendo totalmente quella risucchiata due sere fa dal buco nero, va ...