ilfogliettone

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)Thunberg è arrivata indagli Stati Uniti, dopo tre settimane di viaggio a emissioni zero. L'ideatrice dei Fridays for Future ha ottenuto un passaggio sull'imbarcazione di 15 metri da una famiglia di blogger australiani.è ora diretta a Madrid per partecipare, la conferenza sui cambiamenti climatici. "Continueremo a lottare - ha dettoriferendosi a Madrid - per garantire che dentro quelle mura si sentano le voci della gente e si sentano le voci delle future generazioni, in particolare del sud del mondo".http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912040113 L-arrivo-di--in--a--poi-20191203 video 16500170.mp4"Stiamo affrontando un'emergenza globale e abbiamo bisogno di vederla da un punto di vista olistico e di fare tutto il possibile. Abbiamo bisogno di lavorare ...

ilfogliettone : L'arrivo di Greta in catamarano a Lisbona, poi tappa alla Cop25 - - Anguill_S_Italy : - raspa90 : RT @RepubblicaTv: Barcellona, l'arrivo di Greta Thunberg al porto -