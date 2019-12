L’app di Netflix presenta una nuova funzione in stile Smart Downloads e altre novità

The Irishman su Netflix - L’appello di Scorsese : “Non guardatelo sul cellulare” : Martin Scorsese implora: non guardate “The Irishman” sul cellulare. “Se volete vedere uno dei miei film, o in generale la maggior parte dei film, per favore non guardateli su un telefonino. Guardateli su un iPad, meglio se un grande iPad”, ha detto il regista, che nel 2012 ha girato uno spot per l’iPhone, al critico della rivista “Rolling Stone”, Peter Travers, dopo i primi giorni dell’approdo ...