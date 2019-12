Il primo importante aggiornamento di Google Stadia porta Assistant in dote

Calcio femminile - si apre al professionismo in Italia : la Legge di stabilità prevede un importante incentivo. Un primo passo : “Il pallone è il mio migliore amico“. Era la frase di un celebre personaggio dei cartoni animati giapponesi. La sfera del rettangolo verde, nei nostri confini, però ha quasi sempre avuto una rappresentazione maschile, in nome dell’assioma: “Il Calcio non è uno sport per signorine“. I tempi cambiano e l’evoluzione di una società è direttamente proporzionale al coinvolgimento di entrambi i sessi. ...

Perché il secondo appuntamento è più importante del primo (e come ottenerlo) : Al mondo tutti sembrano essere ossessionati dal primo appuntamento: fare una buona prima impressione e fare tutto nel modo giusto per non rovinare le cose prima di iniziare, è qualcosa che, ironicamente, produce ansia e nervi e aumenta le possibilità di fare errori di base che ti garantiscono solo che diventerai la prossima vittima di ghosting. L'idea del primo appuntamento, invece, è quella di lasciare nelle persone ...

Sci - slalom parallelo Varettoni-Alfieri : “Kristoffersen - primo test importante. Giovani azzurre - pazienza e fiducia. Nord America - che fascino il Canada. E quel Sushi ad Aspen…” : Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino nel prossimo weekend, con i primi slalom della stagione a Levi, in Finlandia, e torna puntualmente la nuova rubrica “slalom parallelo” tra Silvano Varettoni e Camilla Alfieri, giunta alla terza puntata, con diversa ‘carne al fuoco’, come al solito. Buona lettura! Sabato e domenica si gareggia in Finlandia, dove le temperature sono scese abbondantemente sotto lo zero, la pista ...