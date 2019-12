Ida e Riccardo matrimonio | la risposta dopo la proposta e le accuse

Uomini e Donne - la proposta di nozze di Riccardo Guarneri a Ida Platano finisce male : “Che tristezza!” : L’ultimo incontro di Ida Platano e Riccardo a Uomini e Donne si era concluso con un addio. Ma poi, e questo già lo sapevamo dalle anticipazioni, è cambiato tutto. Ed è andata finalmente in onda la puntata del trono over della proposta di nozze. Prima è entrata in studio lei, che ha ribadito di essere convinta: con Riccardo è finita. A quel punto Maria De Filippi, che conosceva le intenzioni che il cavaliere di Taranto avrebbe manifestato di lì a ...

Uomini e donne trono over - Riccardo : ‘Vuoi sposarmi?’ - Ida reagisce in modo inaspettato : Proposta di matrimonio a Uomini e donne. Non è la prima volta che accade, ma a questo giro riguarda due protagonisti molto in vista come Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Eppure per come stavano andando le cose tra di loro nessuno avrebbe potuto pronosticare un simile epilogo. L’ultima volta infatti i due si erano lasciati in malo modo, ma dopo quell’episodio lui si era scusato con lei al telefono e l’aveva raggiunta a Brescia ...

U&D - Riccardo Guarnieri si dichiara a Ida : 'Sei la donna della mia vita - sposami' : È da poco andata in onda, oggi 4 dicembre, su Canale 5 l'attesissima proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri ad Ida Platano: a meno di una settimana dall'ultima registrazione del Trono Over, il pubblico ha finalmente assistito al gesto plateale che il cavaliere ha fatto nei confronti dell'attonita compagna. Prima di questo emozionante momento, la bresciana aveva confermato la sua intenzione di interrompere la storia d'amore con il pugliese. ...

