Delitto di Cogne | Taormina chiede di pignorare la villa

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’avvocatoha chiesto il pignoramento delladiper il mancato pagamento delle spese legali da parte di Annamaria Franzoni.(AOSTA) – E’ stata avanzata la richiesta di pignoramento delladida parte dell’avvocato Carlo. Il legale – secondo quanto precisato dai media locali – ha chiesto di togliere dal possesso immobiliare di Annamaria Franzoni l’abitazione dove è stato ucciso il piccolo Samuele. Il motivo? La donna non avrebbe pagato i 275mila euro di parcella per la difesa nel giudizio. Ricostruzione smentita dalla stessa Franzoni che si è detta pronta ad andare fino in fondo. Della vicenda se ne occuperà il Tribunale di Aosta chiamato nelle prossime settimane ad emettere la propria sentenza. Annamaria Franzoni ritorna in Tribunale Annamaria Franzoni è pronta a ritornare in Aula. Nelle ...

