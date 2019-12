notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Ilè un sussidio economico dato tramite erogazione di denaro che si rivolge alle mamme o anche alle donne in stato di gravidanza. La misura, già in vigore nel 2019, sarà prorogata per l’anno seguente grazie alla nuova Legge di Bilancio. Ilconferito è un aiuto economico destinato ad aiutare le mamme a poter affrontare più serenamente le spese di diagnostica durante la gravidanza. Inoltre, può risultare utile per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia durante i primi mesi del nascituro.: i requisti richiesti Ilpuò essere richiesto dalle donne in stato di gravidanza che partoriscono o che hanno partorito nel corso dell’anno corrente e che soddisfino i seguenti: cittadine comunitarie o di origine italiana che abbiano comunque residenza in Italia; donne con cittadinanza non ...

notizieit : #Bonus mamma domani 2020: requisiti, importo e come fare domanda - SpriocDorcha : Mamma mi parla del gruppo del catechiste ed io inveisco perché non le sopporto visto che sono competitive, lecchine… - D_AmbRose22 : @KMbappe Hai mai preso in considerazione di giocare per l'Inter e accedere ad un bonus unico come il fantastico mo… -