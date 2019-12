Altro «regalo» di Elisabetta II per Kate Middleton

vanityfair

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)alla Peterley Manor Farm'salla Peterley Manor Farm'salla Peterley Manor Farm'salla Peterley Manor Farm'salla Peterley Manor Farm'salla Peterley Manor Farm'salla Peterley Manor Farm'ssempre più inarrestabile. A meno di 24 ore dal ricevimento a Buckingham Palace per i festeggiamenti dei 70 anni della Nato, dove ha fatto gli onori di casa insieme alla regina, al principe Carlo e alla moglie Camilla, la duchessa torna a far parlare di sé. Nel pomeriggio del 4 dicembre la moglie di William ha fatto visita alla Peterley Manor Farm, nel Buckinghamshire, azienda agricola fondata alla fine dell’Ottocento e sostenuta dalla charity Family Action, di cuiha appena ricevuto il patronato daII, che lo deteneva da 65 anni. Undella ...

giulia_danelli : RT @gabry_1995: Inedeted video Mika sings “Origin of Love” in Italian ?????? “Sei l’origine dell’amor... Sale fino a Dio il pensiero mio, ora… - Noninfluente : RT @FrancescaMedic3: @AlexTB87 Proprio come regalo in sé no ma come aggiunta ad un altro pensiero e accompagnati da una bella lettera, appr… - FrancescaMedic3 : @AlexTB87 Proprio come regalo in sé no ma come aggiunta ad un altro pensiero e accompagnati da una bella lettera, apprezzo. -