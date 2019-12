Viale Mellusi | cade in un tombino rotto | pericolo per i passanti

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoUncompletamente distrutto. Tagliato a metà. In pieno centro, sul(altezza incrocio con via Tonina Ferrelli). E una persona che, di sera, non riesce a vederlo e cidentro. Per fortuna senza conseguenze. Un episodio accaduto pochi istanti fa a Benevento dove, al momento, deihanno preferito poggiare un secchio della nettezza urbana per evitare che bambini o adulti possanore all’interno. Un intervento che però necessità di urgenza immediata per evitare che qualcuno possa farsi veramente del male. L'articoloin unper iproviene da Anteprima24.it.

