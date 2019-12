Stati Uniti | la Chiesa rischia 4 miliardi di risarcimenti per la pedofilia

Stati Uniti - la Chiesa americana rischia 4 miliardi di risarcimenti per casi di pedofilia : Lavinia Greci Alcune norme, in vigore in 15 Stati, sospendono la prescrizione per quanto riguarda abusi sessuali. Le nuove cause sarebbero circa 5mila, un numero talmente alto da mettere in imbarazzo (e potenzialmente in crisi) le casse della Chiesa americana I risarcimenti toccano cifre molto consistenti, sfiorando i quattro miliardi di dollari. Perché gli abusi sessuali, in particolare quando riguardano casi di pedofilia, non ...

Gli Stati Uniti hanno proposto una tassa sui prodotti di importazione francesi come vino e formaggio : L’amministrazione statunitense di Donald Trump ha proposto di tassare fino al 100 per cento certi prodotti importati dalla Francia tra cui champagne e formaggio, in risposta all’introduzione di una “web tax”, cioè una tassa sulle multinazionali americane di internet, che

Gli Stati Uniti introdurranno dazi sull’acciaio e l’alluminio importato da Argentina e Brasile : Gli Stati Uniti introdurranno i dazi sull’acciaio importato da Argentina e Brasile. Lo ha annunciato il presidente statunitense Donald Trump lunedì, con un messaggio su Twitter in cui ha accusato Argentina e Brasile di aver svalutato le loro monete per

La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti degli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong : La Cina ha introdotto sanzioni nei confronti degli Stati Uniti come ritorsione all’approvazione delle leggi favorevoli ai manifestanti di Hong Kong. Il ministero degli Esteri ha detto che non accetterà più richieste da parte della marina militare statunitense per entrare

La difesa comune europea ha bisogno degli Stati Uniti per non cadere a pezzi : “Dall’elezione di Donald Trump nel 2016, si è andato a formare un coro di politici europei che ritiene che il continente non può più fare affidamento agli Stati Uniti per la sua difesa. Questa narrativa aveva già iniziato a diffondersi durante la campagna elettorale, quando i media europei interpret

La morte del cristianesimo negli Stati Uniti è altamente esagerata : “Cinquanta anni fa molti osservatori religiosi americani assumevano che la secolarizzazione avrebbe spazzato via il cristianesimo tradizionale”, scrive Ross Douthat sul New York Times: “Venti anni fa il cristianesimo ha mostrato una resistenza sorprendente, e quindi il modo di pensare è cambiato: fo

Protezionismo al contrario : come le nazioni Ue proteggono l'industria degli Stati Uniti : Quando, a fine anni ‘90, iniziai a studiare i principi di Macroeconomia alle scuole superiori, era normale parlare di Protezionismo e di aiuti statali all'industria nascente all'interno di una Nazione. Faceva parte di un concetto più ampio e oggi dimenticato: il piano industriale a medio/lungo termine, attraverso il quale era lo Stato a garantire l'occupazione dei cittadini. L'idea era quella di garantire agevolazioni fiscali temporanee ad ...

La terza via degli Stati Uniti d'Europa : Francesco Alberoni L'ondata populista che rischia di mandare in frantumi l'Italia non è finita. La borghesia impoverita che voleva di nuovo il benessere e l'industrializzazione di tutto il Paese, coloro che desiderano vedere avere degli ideali, delle speranze e dei valori aspettano ancora una classe politica colta e selezionata che ha studiato e conosce il mondo; aspettano uno Stato maggiore capace di intuire cosa avviene e cosa ...

Petrolio - per la prima volta dagli anni ’40 gli Stati Uniti esportano più greggio e prodotti derivati di quelli che importano : Nel mese di settembre gli Stati Uniti hanno esportato 89mila barili di Petrolio e prodotti derivati in più al giorno di quanti ne hanno importati. Quindi gli Usa per la prima volta dagli anni Quaranta sono esportatori netti di Petrolio e prodotti raffinati, come riporta il Financial Times. Un capovolgimento clamoroso rispetto a dieci anni fa, quando le importazioni eccedevano le esportazioni di 12 milioni di barili al giorno. I dati sono Stati ...

Libri : Franceschi - 'Harry Potter negli Stati Uniti con Grafica Veneta' : Padova, 29 nov. (Adnkronos) - Trattative in corso per Grafica Veneta Spa con la casa editrice di New York HarperCollins per la stampa della saga di Harry Potter. Lo ha annunciato oggi il Presidente Fabio Franceschi intervenuto al convegno di Unioncamere del Veneto organizzato a Monastier in provinci

Alfa Romeo - "Piano solido - negli Stati Uniti cresceremo" : L'Alfa Romeo punta a crescere negli Stati Uniti grazie ai miglioramenti dell'offerta garantiti dai model year 2020 delle Giulia e Stelvio. Ne è convinto il responsabile del marchio del Biscione per il mercato statunitense, Bob Broderdorf, che, secondo alcune dichiarazioni rese al Salone dell'Auto di Los Angeles e riportate da Automotive News, ha anche sottolineato la solidità del nuovo piano prodotti e, indirettamente, escluso un ...

Donald Trump dice che i talebani vogliono riprendere i negoziati di pace con gli Stati Uniti : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione del Giorno del Ringraziamento è andato per la prima volta in visita ufficiale in Afghanistan, nella base statunitense di Baghram. Durante la visita, Trump ha annunciato che i negoziati di pace tra