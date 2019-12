Rubata prolunga albero di Natale alla “De Amicis” | genitori si autotassano

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiDi Ornella d’Anna Napoli – Hanno dovuto mettere mano al proprio fondo cassa le famiglie della scuola primaria “De, in via Santa Teresa a Chiaia: qui, questa mattina, i collaboratori scolatici hanno informato che qualcuno ha rubato lache serviva a illuminare l’di. L’addobbo, fondamentale soprattutto per i bambini più piccoli che attendono quel periodo dell’anno con stupore e magia, è rimasto al suo posto ma privo delle luci. “Siamo senza parole” – dicono i rappresentanti dei, che hanno preso la decisione di far “sborsare” ad ogni classe la cifra simbolica di 1.30 euro per provvedere a ripristinarlo quanto prima –. “E’ assurdo, soprattutto considerando che questa è forse l’istituto infantile più grande del quartiere, ci sono tantissime classi e anche un bel controllo”. L’impressione è che il complesso sia stato ...

